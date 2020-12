Deputat PSD, ucis de coronavirus. Mesajul lui Marcel Ciolacu

Deputatul PSD de Buzau, Sebastian Radu, in varsta de 49 de ani, a murit infectat cu coronavirus. Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis un mesajd e condoleanțe pe Facebook. „Am primit in aceasta dimineața una dintre cele mai dureroase vești. Bunul meu prieten și coleg Sebastian Radu a pierdut lupta cu acest virus perfid. Un prieten adevarat, un om care intotdeauna i-a pus pe ceilalți pe primul loc, un om care lasa un gol imens in sufletele celor care l-au cunoscut. Dumnezeu sa te odihneasca, Sebi! Vei ramane in sufletele noastre pentru totdeauna! Condoleanțe familiei! Suntem alaturi de voi”, a…