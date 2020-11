Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Iași, prof. dr. Camelia Gavrila, susține ca Romania nu se indreapta spre o stabilitate economica și financiara, totul pentru ca investițiile Guvernului lipsesc.„Evoluția contextului pandemic este nefavorabila societații romanești, in general, implicit domeniului economic actual.…

- Ne aflam intr-o etapa in care trebuie sa eliminam amatorismul, ezitarile din deciziile guvernamentale si sa ne asumam public realitatile concrete: Romania nu se indreapta spre o stabilitate economica si financiara! Acest lucru va afecta profund investitiile in domeniile cheie, dezvoltarea unor proiecte…

- Romania inregistreaza 441 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 32 de judete, din care 10 in exploatatii comerciale si patru focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Cojocaru spune ca pandemia este tinuta fortat la un nivel redus, dar ca in realitate lucrurile sunt cu mult mai ingrijoratoare, numarul de imbolnaviri fiind superior celui raportat de autoritati. "Premierul Orban a anuntat chiar la Iasi cand a venit la inscaunarea lui Costel Alexe la sefia Consiliului…

- Impactul unei crize financiare determinate de COVID-19, al doilea val al pandemiei și starea de sanatate a angajaților, reprezinta primele trei categorii de riscuri la care expunerea resimțita de companiile din Romania a crescut, in aprilie – septembrie 2020, conform Marsh Risk Monitor – COVID19,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a discutat cu premierul Ludovic Orban si alti membri ai cabinetului despre planul national de redresare si rezilienta. „Va trebui aprobat acest plan de Comisia Europeana cel mai tarziu pana in luna aprilie a anului viitor și vor exista bineințeles anumite condiționalitați…

- Al doilea val de pandemie nu trebuia sa surprinda pe nimeni, acesta era anunțat de specialiști inca din luna mai, iar autoritațile naționale sau locale ar fi trebuit sa se pregateasca mult mai temeinic. Alegerile locale, luptele politice din campania electorala au predominat, insa, iar guvernul și…