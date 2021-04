Deputatul PSD Daniel Ghita a fost surprins de mai multe ori in Parlament purtand necorespunzator masca sanitara de protecție. Intrebat de ce nu poarta masca, Daniel Ghița a raspuns ironic spunand: „E declarata pandemia in Romania?” Deputatul PSD Daniel Ghita a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa desecretizeze toate contractele pe care le-a incheiat in perioada pandemiei de COVID-19 si a adaugat ca el nu stie ca ar fi declarata pandemie in Romania, conform Agerpres. Parlamentarul social-democrat a fost surprins in timp ce purta necorespunzator masca de protecție. Intrebat de ce nu respecta…