Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor la creditele de consum a facut un nou pas, fiind avizat favorabil de Comisia pentru politica economica, reforma și privatizare din Camera Deputaților. Proiectul prevede limite clare peste care dobanzile pentru creditele contractate de la Instituții Financiare…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a anunțat ca dobanzile excesive vor fi interzise prin lege. Gheorghe Șoldan a spus ca in cursul zilei de marți a dezbatut și a votat in comisia pentru politica economica, reforma și privatizare din Camera Deputaților proiectul de lege privind plafonarea ...

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat ca astazi a dezbatut și a votat, in comisia pentru politica economica, reforma și privatizare din Camera Deputaților, proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor la creditele de consum. Gheorghe Șoldan a spus ca proiectul a primit aviz favorabil.…

- Codul Rutier 2022 ar putea fi modificat, dupa ce Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede un nou sistem de amenzi pentru soferii romani care incalca regulile de circulatie, scrie antena3.ro. Codul Rutier 2022 ar putea fi schimbat daca proiectul de lege adoptat tacit de Senat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a anuntat, vineri, ca a stabilit termenul pentru analiarea sesizarii referitoare la Legea bugetului de stat ( Plx 611/2021) la sedinta din 29 decembrie. USR a anuntat ca va ataca la CCR legea bugetului de stat pentru 2022, pe care il considera un buget al clientelismului…

- „Bugetul pentru anul 2022 este unul al minciunii si al hotiei care se bazeaza pe o alta minciuna si anume ca vor creste veniturile. Dl Caciu a impus din pix venituri care vor veni din combaterea evaziunii fiscale si imbunatatirea colectarii veniturilor la bugetul de stat. De ce faceti asta? Pentru ca…

- Guvernul Cițu a trimis in Parlament un proiect de lege prin care largește in mod nejustificat interceptarile electronice, acuza Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI). Potrivit acesteia, demersul evita orice dezbatere publica, este nedemocratic și chiar jignitor. Proiectul a fost adoptat…

- Chiar in ultima ședința, Guvernul Cițu a trimis in Parlament un proiect de lege prin care largește in mod nejustificat interceptarile electronice, acuza Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI). Potrivit acesteia, demersul evita orice dezbatere publica, este nedemocratic și chiar jignitor. Proiectul…