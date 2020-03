Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, liderii PSD au decis ca partidul va asigura cvorumul de sedinta in Parlament, dar nu va vota guvernul Citu, potrivit antena3. In partid au existat chiar nemultumiri legate de faptul ca, la ultima negociere de la Palatul Cotroceni, social-democratii au mers fara propunere de premier. De…

- Deputatul PSD, Violeta Raduț, a facut, pe Facebook, o sinteza a acțiunii miniștrilor PNL care i-a facut cunoscuți in spațiul public. Social-democrata a punctat ca „un ministru (Anisie) publica in Monitorul Oficial varianta greșita a ordonanței privind decontarea transportului elevilor”, asta in…

- Deputatul PSD, Ioana Bran, a precizat, pe Facebook, ca a asistat astazi la „un spectacol inedit și grotesc”, intrucat Ministrul desemnat al Finanțelor a venit la audierea din Comisiile reunite de buget, finanțe, banci pentru a fi reinvestit in funcție, insa acesta „a explicat ca nu vrea sa guverneze,…

- Deputatul PSD Daniel Suciu a declarat, marți, ca nu exclude varianta ca PSD sa nu participe la ședința de investire a guvernului Orban. O decizie in acest sens va fi luata dupa ce se vor termina audierile ministrilor in comisiile de specialitate.Deputatul PSD Daniel Suciu susține ca desemnarea…

- "Le mulțumesc tuturor colegilor mei care mi-au acordat azi increderea pentru a fi președintele PSD Timiș. De acum, la treaba! Impreuna cu toți primarii, consilierii, membrii si simpatizanții noștri trebuie sa construim un nou proiect politic care sa faca din PSD, din nou, o organizație puternica…

- Social-democratii s-au reunit, marti, in sedinta Comitetului Executiv National.UPDATE ora 14.00 Social-democratii au decis ca data Congresului sa fie 1 martie sau 29 februarie. PSD a mai decis ca, in cazul in care Guvernul Orban isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, va ataca…

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman a publicat duminica, pe pagina de Facebook, o varianta a urarii cu care se merge din casa in casa de Revelion. „Plugușorul – by Florin Roman” are nuanțe politice, iar printre personaje se numara Iliescu, Dragnea, Dancila, premierul Orban și miniștrii din Guvernul PNL.…

- Autoritatile daneze au decis sa intervina si sa plafoneze dobanzile la creditele de consum, dupa ce dobanzile anuale percepute de unii furnizori de credite au urcat pana la 800%, transmite Bloomberg. Guvernul de la Copenhaga si o larga coalitie de partide in Parlament au cazut de acord sa…