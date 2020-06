Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani a fost lovit de o mașina pe o trecere de pietoni din Targu Jiu, dar șoferul nu a oprit sa vada ce s-a intamplat. Surse din ancheta spun ca mașina era condusa se deputatul PSD, Elvira...

- Parlamentarul de Gorj, Elvira Șarapatin, a fost implicat intr-un accident rutier, la Targu-Jiu. Deputatul PSD este acuzat ca ar fi lovit un pieton cu mașina și a parasit locul accidentului, susține Gazeta de Sud.Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați prin apel la 112…

- Un tanar de 20 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si vatamare corporala din culpa dupa ce a pierdut controlul directiei, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, si a intrat cu masina pe contrasens, unde a acrosat un autovehicul care circula regulamentar.

- Un accident rutier care ar fi putut avea urmari deosebit de grave a avut loc, in urma cu puține minute, pe strada Feroviari din municipiul Vaslui. Evenimentul rutier s-a produs dupa ce conducatorul auto al unui Volvo inregistrat in Suedia a pierdut controlo volanului și a intrat cu mașina in scara de…

- Un accident rutier care ar fi putut avea urmari deosebit de grave a avut loc, in urma cu puține minute, pe strada Feroviari din municipiul Vaslui. Evenimentul rutier s-a produs dupa ce conducatorul auto al unui Volvo inregistrat in Suedia a pierdut controlo volanului și a intrat cu mașina in scara de…

- Doi barbați din cartierul albaiulian Oarda sunt cercetați de polițiști dupa ce, in timp ce conduceau autoturisme, aflați sub influența bauturilor alcoolice, au fost implicați intr-un accident rutier. Unul dintre aceștia avea 1,12 mg/l alcool „la bord” și nu deținea permis de conducere. Potrivit IPJ…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier efectueaza investigații pentru identificarea unei conducatoare auto care a fost implicata intr-un accident rutier. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un adolescent de 17 ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis dupa ce s-a plimbat cu o masina, iar la un moment dat a pierdut controlul directiei si a intrat cu autovehiculul in gardul unei locuinte.