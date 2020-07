Stiri pe aceeasi tema

- Legea meșteșugarilor tradiționali, adoptata in Parlament/ Violeta Raduț: “Legea raspunde celor mai importante nevoi identificate in acest sector de activitate” in Politic / on 30/06/2020 at 09:43 / Deputatii au adoptat, saptamana trecuta, cu 262 de voturi pentru, doua voturi contra și…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 262 de voturi pentru, doua voturi contra si 31 de abtineri, Legea meșteșugarilor tradiționali din Romania. Potrivit legii, cei recunoscuti ca fiind mestesugari traditionali vor putea primi rente viagere care nu pot fi mai mici…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, ca se așteapta ca Parlamentul Romaniei sa voteze, miercuri, Legea care vizeaza declararea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitații maghiare din Romania, pentru a arata ca „romanii și maghiarii nu sunt vrajmași”.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri dimineata, in timp record, legea care reglementeaza instituire starii de alerta in Romania. Actul normativ a fost adoptat miercuri de Parlament. Legea urmeaza sa intre in vigoare dupa trei zile de la publicarea in Monitorul Oficial, adica de luni. SURSA:…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), atrage atenția asupra Legii RCA care a fost adoptata tacit de catre Senatul Romaniei și care conține “torpile” ale asiguratorilor, ce vor exploda in brațele pagubiților RCA. Prin aceasta modificare legislativa, ASF…

- Intre 1866-1947 Ziua Naționala a Romaniei a fost sarbatorita in data de 10 Mai. Mai apoi, intre 1948 și 1989 aceasta zi a fost schimbata, de catre comuniști, cu ziua de 23 August. Pentru ca, prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgata de Președintele Ion Iliescu, ziua de 1 Decembrie a devenit zi…

- Vești bune pentru romani. Bancile nu vor mai putea majora dobanzile la credite dupa bunul lor plac. Totul a fost reglementat prin lege, in plina stare de urgența.Citește și: ULTIMA ORA PRIMUL Protest din Romania: barbat cu sarma ghimpata și cap de porc, in strada, IMPOTRIVA izolarii "INCA…

- Sarbatorirea unei Zile a mamei a fost instituita in Romania in anul 2009, prin Legea nr. 319 2009, aceasta urmand a fi marcata in fiecare an, in prima duminica a lunii mai, respectiv la 3 mai 2020. Potrivit aceluiasi act normativ, este sarbatorita, in tara noastra, si Ziua tatalui, in cea de a doua…