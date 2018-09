„Nu putem confunda PSD cu Liviu Dragnea”, „sondajele demonstreaza ca mergem spre dezastru si este foarte clar ca in actuala formula nu putem continua programul de guvernare”. Declaratiile ii apartin deputatului PSD de Timis, Adrian Pau si vin ca reactie la aparitia in spatiul public, astazi, a scrisorii anti-Dragnea, semnata de un comitet de initiativa […] Articolul Deputat PSD de Timis: Partidul, stigmatizat de o singura persoana. Este cazul ca Liviu Dragnea sa faca un pas in spate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .