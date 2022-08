Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca in cele 75 de dezbateri publice organizate in 43 de zile pe marginea celor doua proiecte de lege ale invatamantului, elaborate in concordanta cu Raportul "Romania Educata", au fost preluate de la beneficiari ai educatiei aproximativ 2.000 de propuneri…

- Radu Pentiuc, profesor la Universitatea din Suceava, a propus ca dupa absolvirea liceului adolescenții sa urmeze cateva luni de pregatire militara, inainte de a urma cursurile universitare, pentru a-i pregati mai bine pentru viața, relateaza Buna Ziua Brașov. Propunerea a fost facuta in cadrul dezbaterilor…

- In zilele de 11 si 12 august am luat parte, alaturi de domnul senator Eugen Tapu Nazare si domnul deputat Laurențiu Leoreanu la o serie de dezbateri care au avut loc in tot județul Neamț, asupra proiectului de țara “Romania educata”! Proiectul, inițiat de presedintele Romaniei, excelența sa, domnul…

- Cei care au fost macar o data in vacanta in Maramures stiu la ce sa se astepte. Mese intinse pline cu mancaruri traditionale și peisaje de basm. Pe langa acestea insa, cei care ajung in zona in acest weekend au parte si de o experienta inedita, o calatorie in timp, intr-o lume plina de cavaleri si domnite.…

- „E in dezbatere noua lege a educației. Am vazut critici justificate, dar și multe bagari in seama aiurea, ca doar la școala și fotbal se pricepe tot poporul. Eu cred ca avem o «viziune sparta», care era prezenta oricum din proiectul ultra-superficial demarat de Iohannis: descentralizare prin centralizare,…

- Salariul mediu in educație, care acum este de 6.500 lei, va ajunge la 9.300 lei, iar majorarea va intra in vigoare din septembrie, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vineri, 15 iulie, la B1TV. Potrivit propunerilor din noile legi ale Educației, aflate in dezbatere publica, salariile profesorilor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a prezentat, marti, la sedul ministerului, proiectele de lege ale educatiei nationale din cadrul proiectului Romania Educata, el afirmand ca aceste legi nu realizeaza o cosmetizare a sistemului de educatie ci sunt cu adevarat o reforma a sistemului de educatie…

- Legea Educației va fi modificata și vine cu noi reguli pentru cei ce vor sa faca o cariera la catedra. Inainte sa predea, aceștia ar putea fi nevoiți sa faca un an de stagiatura dupa terminarea facultații, iar apoi sa dea un examen. Potrivit ministrului Educației Sorin Cimpeanu, citat de edupedu.ro,…