Laura Vicol susține ca asistam in aceste zile la un scandal politic pe care unii vor sa il duca in derizoriu stabilind ca singura cauza a acestei situații este neințelegerea dintre Cițu și USRPLUS. Cu alte cuvinte, ca singura problema a acestei guvernari este numele premierului. Fals!

„Numele premierului, adica Florin Cițu, este doar una dintre extrem de multele probleme ale guvernarii, probleme care se transforma in argumente pentru ca acest Executiv sa plece acasa. Alaturi de Florin Cițu trebuie sa plece și toata pleiada de miniștri care l-au insoțit in acest an pe calea distrugerii…