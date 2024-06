Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Alba, Alin Ignat, implicat intr-un accident de circulație. A fost transportat cu familia la spital Deputatul PNL de Alba, Alin Ignat, a fost implicat marți intr-un accident de circulație, produs pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Potrivit unor surse Alba24, acesta a fost…

- Un barbat a decedat, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs intre localitatile Radauti si Horodnic de Jos, in care au fost implicate doua autoturisme si o bicicleta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, victima este un barbat…

- La data de 26 mai 2024, in jurul orei 8.00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, in timp ce acționau pe raza municipiului Sebeș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de o femeie de 42 de ani, din municipiul Alba Iulia. In urma testarii cu aparatul…

- Ieri, 26 mai 2024, in jurul orei 08.00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, in timp ce acționau pe raza Municipiului Sebeș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de o femeie de 42 de ani, din municipiul Alba Iulia. In urma testarii cu aparatul…

- La data de 3 mai 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au continuat acțiunile de control privind modul de realizare a comerțului cu produse alimentare și nealimentare. Acestea s-a desfașurat pe raza municipiului Alba…

- Tanar de 22 din Alba Iulia, cu mandat de executare pentru infracțiuni la regimul rutier, prins de polițiști: A ajuns dupa gratii Tanar de 22 din Alba Iulia, cu mandat de executare pentru infracțiuni la regimul rutier, prins de polițiști: A ajuns dupa gratii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului…

- FOTO VIDEO: Accident la Alba Iulia, produs intre doua autoturisme in care se aflau trei persoane Un accident s-a produs miercuri seara la Alba Iulia, intre doua autoturisme. ”Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice si acordarea primului ajutor medical la…

- Doi politisti din judetul Alba au fost raniti, dupa ce o explozie a avut loc in timp ce acestia executau o operatiune de delaborare a unor cartuse trase. Incidentul a avut loc intr-un poligon militar, iar cei doi politisti au fost dusi la spital, unul dintre ei fiind externat celalalt ramanand sub supraveghere…