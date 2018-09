Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Marilen Pirtea considera ca deschiderea anului scolar sta sub semnul "improvizatiilor si dezinteresului", mentionand ca sute de mii de elevi vor incepe scoala intr-o cladire fara apa curenta, fara toalete, iar din 6.200 de...

- 80% dintre unitatile de invatamant din tara detin autorizatie sanitara de functionare, iar 20% sunt in curs de autorizare sau nu au autorizatie, potrivit secretarului de stat in Ministerul Educatiei Nationale Ionel Florian Lixandru.

- Prefectul Danuț-Emil Halalai a dispus controale la unitațile de invațamant din județ in vederea pregatirii inceperii in condiții optime a noului an școlar. 74 de unitați de invațamant nu dețin autorizație sanitara de funcționare In conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului Județului Alba nr.…

- Toate aparțin sistemului public de invațamant, iar marea majoritate a acestora se afla in mediul rural. Vacanța de vara este pe sfarșite, au mai ramas doar 10 zile pana la inceperea unui nou an școlar, dar ca in fiecare toamna, unele școli nu sunt pregatite sa-și primeasca elevii in condiții civilizate.…

- 82 de unitati de invatamant din judetul Cluj nu au primit autorizatie sanitara de functionare inaintea inceperii noului an scolar. Majoritatea unitatilor de invatamant neautorizate se afla in mediul rural,