- Indicativele de pe castile unora dintre jandarmii care au intervenit la mitingul din 10 august din Piata Victoriei erau acoperite cu banda negra dintr-o problema logistica, intrucat acele coduri nu mai corespundeau, a sustinut, marti, in Comisia de Aparare din Camera Deputatilor coordonatorul interventiei…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a declarat duminica, la prezentarea raportului intocmit in urma violentelor din Piata Victoriei de pe 10 august, ca este dispusa sa prezinte documentul si la Comisia de aparare din Parlament, dar si in cadrul CSAT, dar ca nua fost solicitata. "Nu am nicio…

- Deputații din Comisia de aparare decid, marți, cand va fi invitata Carmen Dan la audierea in forul legislativ, pentru a da explicații despre evenimentele de la protestele violente din 10 august. Ministrul de Interne a spus ca este dispusa sa vina ca sa prezinte raportul intocmit de MAI, transmite…

- Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului general a solicitat Jandarmeriei identificarea jandarmilor cu indicativul de pe casca ascuns cu banda izolatoare de la protestul din 10 august, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare.

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, sustine ca parlamentarii PSD-ALDE au blocat audierea ministrului de Interne Carmen Dan si a sefilor Jandarmeriei dupa protestele impotriva Guvernului.

- In contextul protestelor fata de PSD, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, liberalul Ovidiu Raetchi, a transmis duminica o scrisoare conducerii Jandarmeriei. Deputatul PNL le cere jandarmilor ''sa reziste in fata presiunii politice'' si sa actioneze in limitele legii si in spiritul…