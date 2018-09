Stiri pe aceeasi tema

- „Daca trecem dincolo de cifre și privim ansamblul mesajului politic al puterii de azi, vom vedea ca sensul in care PSDragnea utilizeaza periculos rectificarea bugetara este unul ce trece dincolo de cifre, de prioritați, de programul de guvernare sau de normalitatea execuției bugetare: in strategia…

- Raportul publicat de Ministerul Finanțelor Publice despre execuția bugetara la finalul trimestrului al doilea din 2018 indica cu claritate cota de avarie la care se afla politica economica a Guvernului, cat și problemele din rectificarea bugetara adoptata zilele trecute, arata deputatul PNL Marilen…

- Nu constituie grup infractional organizat grupul format ocazional in scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si care nu are continuitate sau o structura determinata ori roluri prestabilite pentru membrii sai, au decis luni parlamentarii Comisiei speciale pentru modificarea legilor…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, sustine ca parlamentarii PSD-ALDE au blocat audierea ministrului de Interne Carmen Dan si a sefilor Jandarmeriei dupa protestele impotriva Guvernului.

- Un drum la Timisoara, cazare gratuita intr-un camin studentesc si inscriere la admiterea la facultate, aceasta este oferta propusa de cei de la Universitatea de Vest pentru candidatii la un loc de student, veniti din alte zone ale Romaniei. Absolvenții de liceu care se vor inscrie la Universitatea…

- Modul in care se creioneaza in acest moment noile condiții de admitere la liceu demonstreaza o lipsa de coerența și de aliniere la tendințele internaționale in domeniu, susține deputatul PNL Marilen Pirtea. Coordonator al Comisiei de Educație a PNL. Pirtea face referire in primul rand la introducerea…

- Modul in care se creioneaza in acest moment noile condiții de admitere la liceu, prin care se introduc tezele unice, care demonstreaza o lipsa de coerența și de aliniere la tendințele internaționale in domeniu, este de parere Marilen Pirtea, rectorul Universitatii de Vest din Timisoara.

- Jumatate de miliard de euro ii costa pe romani politizarea administrației publice. Calculul l-a facut rectorul Universitații de vest din Timișoara, deputatul Marilen Pirtea. Romania a ajuns, potrivit acestuia, in pragul unei periculoase suspendari a fondurilor europene.