Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea starii de alerta aduce schimbari si in domeniul gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, un exemplu fiind faptul ca nu se va mai acorda somaj tehnic, insa ramane in vigoare „kurzarbeit” (OUG 132/2020) inca trei luni de la ridicarea starii de alerta, a notat, pe pagina sa de…

- Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a luat o serie de decizii care vizeaza flexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii din Romania pentru cetatenii ucrainieni. In data de 07.03.2022 a fost aprobat in sedinta de Guvern un act normativ ce are in…

- Ridicarea starii de alerta aduce schimbari si in domeniul gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, un exemplu fiind faptul ca nu se va mai acorda somaj tehnic, insa ramane in vigoare „kurzarbeit” (OUG 132/2020) inca trei luni de la ridicarea starii de alerta, a notat marti, pe pagina…

- Ridicarea starii de alerta aduce schimbari si in domeniul gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, un exemplu fiind faptul ca nu se va mai acorda somaj tehnic, insa ramane in vigoare "kurzarbeit" (OUG 132/2020) inca trei luni de la ridicarea starii de alerta, a anunțat marti, pe pagina…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta, luni, ca a semnat contractul de asistenta cu Banca Mondiala pentru imbunatatirea sistemului de pensii. „Am semnat astazi contractul de asistenta cu Banca Mondiala, jalon in PNRR, pentru oferirea de consultanta in vederea imbunatatirii Legii 127/2019,…

- Guvernul a aprobat proiectul de Hotarare care stabileste numarul de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca la 100.000 de persoane pentru anul acesta, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), potrivit Agerpres . Numarul este dubla fata de anul trecut. Cei 100.000 de…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi, 27 ianuarie 2022, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou admisi pe piata fortei de munca in anul 2022.Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, in acest an 100.000 de lucratori straini ar putea fi admisi pe piata…

- Ordonanta privind ajutorul financiar de 1.200 de lei, care se acorda in ianuarie celor cu pensie mai mica sau egala cu 1.600 de lei, ar putea fi aprobata pana vineri, a declarat miercuri, in briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, informeaza…