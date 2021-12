Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal de Timiș Marilen Pirtea a anunțat ca va promova un proiect de lege prin care sa fie introdusa in curricula școlara studierea obligatorie a istoriei Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbarii de regim din Decembrie 1989 in Romania. Potrivit unui comunicat al deputatului…

- Presedintele presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania - AMR, alaturi de alti primari de municipii, a participat, vineri, la o intalnire, la Guvern, cu premierul Nicolae Ciuca, pentru a discuta de subvențiile pentru caldura, dar și de banii de asistența sociala, pentru bursele și pentru transportul…

- Potrivit Expunerii de Motive , proiectul de lege vine sa introduca in cadrul normativ și termenul de „drona” care este definita ca fiind „orice vehicul terestru, aerian, acvatic sau subacvatic capabil sa navigheze autonom, folosind pilotul automat sau care poate fi controlat printr-un echipament radioelectric…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz a anunțat ca a incheiat un contract temporar pentru ca furnizarea de gaze sa fie reluata și compania municipala Colterm sa poata relua furnizarea de caldura și apa calda dupa doua zile in care au fost afectate 56.000 de gospodarii, inclusiv șase spitale.…

- „Stiu ca problema termoficarii si caldurii in Timisoara a fost mereu si este si in aceasta iarna o grija a timisorenilor, de aceea, este si pentru noi, ca administratie, important sa ne asigram ca avem apa calda si caldura, dar ne confruntam cu o criza. In aceasta dimineata, Consiliul de Administratie…

- Printre decretele semnate, se numara promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83 2019 privind completarea art. 6 din Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 84 2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin reorganizarea…