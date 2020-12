Declarația a fost facuta in cadrul ședinței legislativului, cind deputatul PAS, Igor Grosu a cerut ca sa fie scoasa de pe ordinea de zi inițiativa PSRM privind trecerea Serviciului de Securitate și Informații (SIS) din subordinea Președintelui in cea a Parlamentului. “Rugam sa priviți in fața Parlamentului. Sa se ințeleaga ca destabilizarea situației nu va duce la nimic bun”, a declarat Igor Grosu