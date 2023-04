Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Adrian Cheptonar, a venit cu un comentariu, dupa ce liderul din Tatarstan, Rustam Minihanov, nu a fost lasat sa intre in Republica Moldova. „Obișnuiți anterior ca pot face orice doresc pe teritoriul țarii noastre, astazi nacealnicilor ruși li s-a interzis…

- Pe masura ce invazia rusa continua in Ucraina, localnicii din regiunea autonoma Gagauzia din R. Moldova se opun razboiului, dar iși pastreaza loialitatea ferma fața de Moscova. Intr-o dupa-amiaza a zilei de 18 martie, Nicolai Dudoglo, fostul primar al orașului Comrat și acum candidat pentru funcția…

- Fostul deputat rus, Ilia Ponomariov, a comparat protestele din Chișinau cu mitingurile platite de Putin, la Moscova. Acesta a declarat ca nu prea crede ca protestele din Capitala sunt finanțate totalmente de Rusia. „Cand lucrurile poarta caracter de masa, ele au totuși un impuls din interior, exista…

- In timp ce zeci de milioane de criptomonede au fost donate Ucrainei in ultimul an, grupurile pro-Kremlin au folosit, de asemenea, aceleași monede digitale pentru a cumpara provizii militare și pentru a raspandi propaganda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Republica Moldova militeaza in continuare pentru rezolvarea pe cale pașnica a conflictului transnistrean și va cere retragerea trupelor ruse din stanga Nistrului, a transmis, marți, ministerul moldovean de externe, dupa ce a luat nota de decizia de abrogare a decretului privind politica externa a Federației…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a declarat ca mai multe rachete rusești au survolat spațiul aerian al Moldovei și Romaniei, membra NATO, și ca acestea reprezinta o provocare pentru alianța militara și securitatea colectiva. In timp ce se adresa națiunii dupa un alt atac cu rachete rusești,…

- Rusia a declarat publicatia Meduza o „organizatie indezirabila”, de fapt, scotand in afara legii una dintre cele mai cunoscute surse de reportaje independente despre Kremlin si razboiul din Ucraina, conform The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…