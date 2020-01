Stiri pe aceeasi tema

- Orban a anuntat ca in sedinta de guvern de marti va fi adoptata o ordonanta de urgenta prin care se va incheia parteneriatul public-privat in ceea ce priveste Autostrada Unirii, iar obligatia de a gestiona acest proiect va fi mutata de la Comisia de Strategie si Prognoza "acolo unde ii este locul,…

- Primele huiduieli s-au auzit chiar in momentul in care presedintele Klaus Iohannis a salutat oamenii stransi in Piata Unirii din Iasi. In acelasi timp, sustinatorii lui il aplaudau. Seful statului si-a continuat totusi discursul. La un moment dat unii participanti au inceput sa scandeze "Vrem…

- Catalin Urtoi, consilier onorific al ministrului Transporturilor, Lucian Bode, critica faptul ca Autostrada Targu Mures-Iasi (A8), denumita si Autostrada Unirii, nu a fost inclusa in lista proiectelor care ar urma sa beneficieze de finantare europeana in viitorul buget UE. Urtoi, care este…

- “Daca Sibiu – Pitești s-a impiedicat intr-un gandac, va dați seama ce probleme (insurmontabile) de mediu va avea proiectul de autostrada Tg. Mureș – Iași, care-și propune sa lege Transilvania de Moldova, trecand prin zona Bicaz care e sit natural protejat?”, se intraba europarlamentarul Dragoș Benea.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, de la Palatul Cotroceni, ca ”in acest moment bugetul nu-și permite o reducere pe TVA”, in contextul in care in Comisia de buget din Camera Deputaților a fost adoptat un raport care prevede scaderea taxei pe valoarea adaugata de la 19 la 16%.”PSD…

- Anul 2020 vine cu prevederi noi in ceea ce privește Codul Rurier. Amenzile si punctele de penalizare nu vor creste, insa modul de obtinere al permisului auto se va schimba, iar mașinile parcate pe trotuar sau alte spații vor fi ridicate. Incepand cu 1 ianuarie 2020, șoferii nu vor plati amenzi mai mari.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare. Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa, pe mai multe drumuri din 5 judete.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura…

- „Suntem campioni mondiali la kilometri de autostrada proiectați, dar neconstruiți”, a declarat miercuri liberalul Lucian Bode, ministrul propus la Transporturi, Infrastructura și Comunicații an Guvernul Orban, în cadrul audierilor din Parlament din comisiile de specialitate. Bode a…