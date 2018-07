Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul mixt de vot ofera sansa celor care au meritat increderea oamenilor, prin fapte concrete, sa ajunga in Parlament. De aceasta parere este deputatul lituanian Kestutis Masiulis, care a oferit, la Vilnius, un interviu in exclusivitate pentru Publika TV. Potrivit lui, decizia autoritatilor de la…

- Moldova a facut un pas important pentru a asigura procesul democratic al alegerilor parlamentare, cand a trecut la sistemul mixt de vot. Astfel, deputatii, alesi in circumscriptii uninominale, vor deveni mai responsabili fata de alegatori in realizarea promisiunilor electorale. Aceasta parere a fost…

- Realitatea virtuala va deveni mult mai atractiva si mai interesanta decat varianta ei reala, este una dintre predictiile "sumbre" ale scriitorului american de SF & Fantasy Pierce Brown, care marturiseste intr-un interviu acordat News.ro ca "acest lucru va duce la scaderea interactiunii umane…

- Intr-un scurt interviu acordat „Ziarului de Iasi", acesta a invocat particularitatile care i-au deosebit pe moldoveni de restul romanilor, a propus o nuanta de optimism in problematica autostrazii - „la Bucuresti se ajunge mai repede de la Iasi decat de la Cluj", si considera ca discursul purtatorilor…

- Președintele Federației Romane de Gimnastica, Andreea Raducan, a efectuat astazi o vizita la Iași pentru a discuta cu autoritațile locale o serie de soluții pentru sprijinirea sportului de performanța. Intr-un interviu acordat in exclusivitate colegei noastre, Raluca Diaconiuc, fosta campioana mondiala…

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…

- Primul asgardian din Romania este Dumitru Prunariu, primul și singurul din țara noastra care a calatorit in spațiu. In total sunt peste o mie de romani care s-au inscris online sa devina cetațeni asgardieni. Cand ONU va aproba inregistrarea acestei națiuni, asgardienii vor avea dubla cetațenie: a țarii…