PMP a fost primul partid care a anunțat prin vocea liderului sau, Eugen Tomac, ca nu va accepta pensiile speciale prevazute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. In condițiile in care 4,5 milioane de romani au o pensie de sub 1000 de lei este inacceptabil și profund imoral ca deputații și senatorii sa primeasca indemnizații pentru limita de varsta – pensii speciale care se finanțeaza integral din bugetul de stat, fara ca aceștia sa plateasca o contribuție individuala la bugetul de stat. PMP cere eliminarea de urgența a acestor pensii speciale, care sunt in afara…