Deputat Florin Alexe: ”Vă invit să votați Țara Maramureșului pentru Destinația Anului din România în anul 2021” Deputatul PNL de Maramureș, Florin-Alexandru Alexe, ii invita pe maramureșeni și nu numai sa voteze Țara Maramureșului ca Destinația Anului din Romania in anul 2021. ”Cu sprijinul iubitorilor de tradiții și calatorii, Țara Maramureșului poate sa devina destinația turistica a anului in Romania. Țara Maramureșului este printre cele 6 regiuni finaliste in competiția Destinația Anului 2021. Avem o zona autentica, plina de peisaje și simboluri unice. Sunt convins ca toți turiștii care ne-au vizitat considera ca meritam sa caștigam concursul. Va invit sa votați, pana pe 29 august, Țara Maramureșului… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

