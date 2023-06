Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Gheorghe Șoldan a declarat miercuri, in ședința de plen, ca deputatul AUR Ciprian-Titi Stoica a sunat noaptea parlamentari social-democrați pentru a-i injura și a-i amenința. Liderul AUR a raspuns ca partidul va analiza sancționarea deputatului.„Aș vrea sa fac un anunț. Aseara, un coleg…

- Deputatul AUR Ciprian Titi Stoica ar fi sunat in noaptea de marți spre miercuri mai mulți colegi parlamentari de la PSD, PNL și USR, pe care i-a amenințat, dupa ce anterior acesta fusese sancționat de Camera Deputaților cu diminuarea indemnizatiei cu 50% pe o perioada de sase luni pentru ca perturbat…

- ”Aseara, un coleg al nostru din Parlament, domnul Ciprian Titi Stoica, un coleg de la AUR a sunat mai multi colegi din grupul PSD, foarte tarziu, dupa ora unu noaptea si a inceput sa ne injure, sa ne ameninte, sa ne adreseze tot felul de injurii. La primul apel l-am atentionat pe domnul Ciprian Titi…

- Deputatul PSD Gheorghe Soldan a sustinut, miercuri, 7 iunie, in plenul Camerei Deputatilor, ca deputatul AUR Ciprian Titi Stoica a sunat noaptea trecuta mai multi parlamentari social-democrati, pe care i-a amenințat și injurat, transmite Agerpres.„Aseara, un coleg de-al nostru din Parlament, domnul…

- Deputatul AUR de Timiș, Ciprian Titi Stoica, la pachet cu patru colegi de partid și cu independentul Dumitru Coarna, s-au ales cu o gaura sanatoasa, atat in portofel, dar și in ceea ce privește posibilitatea sa-și expuna la tribuna Parlamentului opiniile politice. Comisia Juridica a Camerei Deputaților…

- Un deputat AUR și unul de la PSD au fost la un pas de bataie in ședința de miercuri, 3 mai, a Camerei Deputaților. Conflictul a pornit intre deputatul AUR Dan Tanasa și deputatul PSD Adrian Solomon, de la taxa de solidaritate. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele, iar alesul AUR l-a imbrancit pe Solomon…

- In seara zilei de 30 Aprilie a.c., in jurul orei 20.40, un barbat de 33 de ani, din Semlac, s-a deplasat de pe malul stang al raului Mureș (Periam Port- Jud. Timiș) spre malul drept (Jud. Arad), in extravilanul localitații Semlac, cu o barca din lemn. In ambarcațiune, din extravilanul localitații Semlac,…

- Este inadmisibil ce se intampla de mai bine de 48 de ore in județul Suceava. Un județ intreg blocat sub zapada, pentru ca autoritațile „au fost luate din nou prin surprindere”, deși erau avertizari meteo emise cu mai multe zile inainte, acuza deputatul PSD Gheorghe Șoldan. Fii la curent cu…