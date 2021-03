Deputat: Daniel Ghiță face ca toți dracii prin Parlament Deputatul USR PLUS Mihai Polițeanu acuza ca deputatul PSD Daniel Ghița, luptator K1, a facut „ca toți dracii” la dezbaterile pe buget din Parlament. „Daniel Ghița, deputat PSD (da, e deputat), face ca toți dracii prin Parlament; fara masca, cuvinte puține și idei scurte. Și lui și PSD-ului li se potrivesc cuvintele “Pumnii mei minte nu are". A urmat stand up comedy cu Ciolacu și Firea”, a scris Polițeanu pe Facebook. Daniel Ghița a vociferat in timpul discursului premierului Florin Cițu. Ludovic Orban i-a spus lui Ghița ca face de rușine Parlamentul. Citește și: SURSE -… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu il face mincinos pe premierul Florin Citu, reproșandu-i ca atat el, cat si coalitia de guvernare, au votat in decembrie in Parlament programul de guvernare care prevedea cresterea pensiilor in acest an, nu in 2022, cum au anunțat acum. „Citu, esti un mincinos! Ce incredere…

- Profesor la SE și parlamentar liberal, Gabriela Horga ii acuza sambata, pe Facebook, pe angajații din Ministerul Economiei, de necunoașterea legii, dupa ce premierul Florin Cițu a anunțat ca trimite Corpul de Control pentru a investiga modul de acordare a finanțarilor pentru Masura 3 de granturi pentru…

- Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a declarat, in plenul de marti, ca i-a transmis presedintelui Camerei Deputatilor, la sedinta Biroului permanent, ca spera sa nu faca iar schimb cu Florin Citu, iar seful statului sa il desemneze din nou premier pe Ludovic Orban si apoi Parlamentul sa ia iar de…

- Alianța a transmis disponibilitatea de a continua negocierile cu PNL și UDMR pentru formarea unei majoritați parlamentare care sa dea noul guvern, variantele de premier acceptate fiind Florin Cițu sau Dacian Cioloș.”USR PLUS iși exprima dorința și disponibilitatea de a continua discuțiile asupra structurii…

- ​​Ludovic Orban le-a spus liberalilor în ședința de marți seara de la partid ca în discuțiile de sâmbata și duminica liderii USR-PLUS au enunțat explicit varianta preluarii de catre el a funcției de premier, iar UDMR și-a exprimat acordul de principiu în acest sens, au declarat…

- Ludovic Orban se intalnește, marți seara, cu membrii din conducerea PNL pentru a le cere un nou mandat de negociere cu USR PLUS și UDMR, și anume ca el sa ramana propunerea pentru funcția premier, in locul lui Florin Cițu, iar Dan Barna sa poata prelua șefia Camerei Deputaților. G4Media a relatat ca…

- Unul dintre subiectele zilei este formarea noului Guvern de catre PNL, USR-PLUS și UDMR. Pentru aceasta, insa, trebuie nominalizat un prim ministru, care va fi desemnat de președintele Klaus Iohannis. I-am intrebat pe brașoveni pe cine prefera ca prim ministru, dintre persoanele vehiculate in spațiul…

- Fostul ministru al Muncii Marius Budai lanseaza un atac virulent la adresa lui Florin Cițu și premierului Orban, pe care ii acuza ca au crescut oficial accizele la carburanți și țigari. „ORBANE, CIȚULE, CUM ERA AIA CA NU MARIȚI TAXELE? Guvernul Orban a CRESCUT oficial accizele la carburanți…