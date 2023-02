Deputat Cristina Burciu: Fonduri europene pentru sprijinirea mediului de afaceri și dezvoltarea firmelor mici și mijlocii Romania va primi, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), suma de 350 de milioane de euro pentru digitalizarea IMM-urilor. Prin acest apel de proiecte, fiecare societate comerciala poate obține granturi de pana la 100.000 de euro, pentru soluții software și hardware. Proiectele pot fi depuse in perioada 15 februarie – 30 iunie 2023, [...] Articolul Deputat Cristina Burciu: Fonduri europene pentru sprijinirea mediului de afaceri și dezvoltarea firmelor mici și mijlocii apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a semnat contractele de finanțare in valoare de cca. 6 milioane de euro pentru reabilitarea energetica a Colegiului Ana Aslan și a Clinicilor Noi. Proiectele sunt susținute financiar prin Planul Național de Redresare și Reziliența.

- Primaria Filipeștii de Padure urmeaza sa inființeze, cu fonduri europene, un centru de colectare cu aport voluntar separata a deșeurilor menajere ce nu pot fi colectate separat de la cetațeni. Proiectul a fost aprobat și urmeaza sa fie semnat și contractul de finanțare, prin Planul Național de Redresare…

- Sistemul de canalizare (apa uzata menajera) va fi extins in comuna Padina, cu aproximativ 15 milioane de euro, grație unui proiect cu fonduri europene, anunța Compania de Apa Buzau. ,,O alta aplicație pe care Compania de Apa S.A. Buzau a depus-o la finele anului trecut vizeaza extinderea sistemului…

- Personalul din instituțiile și autoritațile care lucreaza in proiectele cu finanțare prin programe europene și cele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența poate primi o majorare salariala de pana la 50% din salariul de baza, solda de funcție/ salariul de funcție sau indemnizația de…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 174 de noi investitii, in 94 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Proiectele, in valoare totala de 1.243.373.586,46 de lei, au fost depuse in cadrul celei de a doua runde de…

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) reprezinta o oportunitate majora pentru dezvoltarea comunitaților locale, considera președintele PNL Galați, deputatul George Stanga. Potrivit acestuia, fondurile europene puse la dispoziția Romaniei vor contribui la dezvoltarea comunitaților locale,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca pentru inca doua biserici de lemn vor fi depuse proiecte pentru reabilitare, consolidare și conservare. Proiectele vor fi depuse pentru a obține finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența, titularul proiectelor fiind…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca au fost aprobate alte doua proiecte depuse de municipalitate pentru a fi finanțate cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliența, pe Componenta 5 – Valul Renovarii, runda I. „Cei 143 de suceveni care locuiesc in blocul P de…