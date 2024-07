Stiri pe aceeasi tema

- A fost lansat in consultare publica proiectul de Hotarare de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2024. Proiectul prevede: suma de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10…

- Profesorul Vasile Bulgarean a fost demis din funcția de inspector școlar general al inspectoratului școlar Salaj, decizia fiind luata ieri de conducerea Ministerului Educației. Decizia, potrivit PressOne.ro, a fost luata la cateva luni dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție l-a declarat colaborator…

- Conducerea liberala a Ministerului Educatiei este preocupata in mod activ de diminuarea fenomenului ingrijorator al abandonului scolar, mai ales in ceea ce priveste copiii ai caror parinti au venituri reduse. O solutie pentru rezolvarea acestei probleme importante a societații romanești este multiplicarea…

- Incepe evaluarea naționala la finalul claselor a II-a, a IV-a și aVI-a in anul școlar 2023 - 2024. Peste 500.000 de elevi vor participa la aceasta evaluare a competențelor, potrivit Ministerului Educației.