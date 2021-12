Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu spune ca deși s-a vaccinat, nu este „un fanatic al vaccinarii” și nu va vota niciodata un proiect de lege care introduce vaccinarea obligatorie. „Nu pot sari peste argumentul suprem al vaccinarii, limitarea mortalitații. Eu nu sunt un fanatic al vaccinarii. Daca ar exista…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu spune ca deși s-a vaccinat, nu este „un fanatic al vaccinarii” și nu va vota niciodata un proiect de lege care introduce vaccinarea obligatorie. „Nu pot sari peste argumentul suprem al vaccinarii, limitarea mortalitații. Eu nu sunt un fanatic al vaccinarii.…

- Ana Cichirea, un medic roman stabilit in Belgia, explica pe pagina sa de Facebook ce a provocat eroarea cadrelor medicale, in urma careia o studenta de 21 de ani a murit la Spitalul Judetean Galati. „Fara intrebari esentiale nu exista diagnostic, iar fara diagnostic nu exista tratament”, afirma dr.…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost judecator la Curtea Constituționala, intervine in dezbaterea pe tema vaccinarii, tocmai in ziua in care Senatul a respins obligativitatea certificatului verde la locul de munca. „Referitor la vaccinare! Libertatea de a decide (ma vaccinez/…

- Mama medicului ieșean Razvan Constantinescu, un cunoscut contestatar al vaccinurilor anti-COVID, a murit vineri, 22 octombrie, rapusa de coronavirus. „Pentru fiecare, la un moment dat, vine ziua aceea...”, a scris medicul pe Facebook. In urma cu cateva zile, medicul a anunțat pe Facebook…

- Mama medicului anti vaccinist iesean Razvan Constantiescu a incetat din viata. Pe adresa ZDI au venit mai multe mesaje de condoleante din partea colegilor si cunoscutilor pentru familia doctorului. In urma cu cateva zile, medicul a anuntat pe Facebook ca mama sa este infectata cu virusul Covid 19 si…

- In doua postari recente de pe contul sau de socializare, medicul iesean Razvan Constantinescu a anuntat ca mama sa, care are 72 de ani, este infectata cu virusul Covid 19 si se afla, de doua saptamani, „intre viata si moarte". 14 octombrie: „CARE MAI ESTI IMUNIZAT, OAIE?! O doamna vaccinata a vizitat-o…

- Deținuții care au fost condamnați la închisoare pe viața nu vor mai avea dreptul de a începe noi relații romantice, urmând sa li se permita doar întreținerea unei corespondențe cu persoanele apropiate înainte de a fi închiși. Cel puțin asta prevede un proiect de lege…