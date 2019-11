Stiri pe aceeasi tema

- Iurie Leanca ii roaga public pe cei din blocul ACUM și pe cei din Partidul Democrat sa se așeze la masa de negocieri, dupa ce Igor Dodon l-a desemnat pe Ion Chicu in calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Despre aceasta Leanca a scris pe pagina sa de Facebook.

- Unii deputați din Blocul ACUM ar putea susține prin vot un guvern minoritar. Declarația a fost de deputatul socialist Adrian Lebedinschi in cadrul emisiunii „Punctul pe azi" de la TVR Moldova. Alesul a precizat ca daca Maia Sandu va renunța la crearea unei noi coaliții cu PSRM, proiectele incepute de…

- Igor Dodon susține ca consilierul sau, ex-ministru al Finanțelor, Ion Chicu, este o persoana potrivita pentru a ocupa funcția de premier. Declarația a fost facuta de șeful statului in cadrul emisiunii Moldova in Direct de la postul public de televiziune.

- Fostul președinte al Romaniei și europarlamentarul, Traian Basescu, este de parerea ca blocul ACUM ar trebui sa inceapa negocierile cu Partidul Democrat in vederea formarii unui nou cabinet de miniștri. Declarația a fost facuta cu puțin timp in urma in cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la postul de…

- Gazprom a revizuit contractul de furnizare a gazelor naturale in tara noastra si va fi semnat in urmatoarele doua-trei saptamani. Declaratia a fost facuta de seful statului, Igor Dodon, in cadrul unei emisiuni la Moldova1.

- Seful statului, Igor Dodon, va avea astazi o intrevedere cu liderul separatist din stanga Nistrului, Vadim Krasnoselski. Anuntul a fost facut de presedintele tarii pe pagina sa de facebook, dupa intalnirea cu șeful Misiunii OSCE in Moldova, Claus Neukirch.

- Igor Dodon spune ca l-a surprins afirmatiile premierului Maia Sandu, care l-a acuzat pe presedinte ca a dat dovada de lipsa de barbatie prin discursul sau de la tribuna ONU, dupa ce a evitat sa vorbeasca despre necesitatea retragerii trupelor ruse de pe teritoriul R. Moldova. Seful statului a subliniat…

- Guvernarea incearca sa atace oponentii politici si sa farudeze alegerile locale care deja au pornit. Declaratia a fost facuta de liderul PDM, Pavel Filip, care a mentionat ca Partidul Democrat din Moldova ramane in continuare unul puternic.