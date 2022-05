Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) anunța ca luna viitoare se vor putea depune noi cereri pentru subvenții la instalarea de panouri fotovoltaice de catre persoanele fizice. AFM nu a terminat insa nici verificarea tuturor cererilor depuse in 2019.AFM a raspuns ca pentru sesiunea…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Energia electrica tranzacționata acum, dar cu livrare in viitor continua sa se scumpeasca, potrivit datelor din piața. In anul 2021, pe Piața Centralizata a Contractelor Bilaterale – versiunea Licitație Extinsa (PCCB-LE Flex) prețul mediu ponderat a fost de 439 lei/MWh, potrivit…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat, la solicitarea „Adevarul” ca a reusit sa plateasca 1.337 cereri de decontare din cele 44.389 depuse anul trecut de persoanele fizice, intarzierile fiind inregistrate din cauza lipsei de personal.

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, controlat de stat, va angaja consultața jurdidica pentru achiziția de gaze de pe alte piețe, inclusiv gaze naturale lichefiate (LNG), potrivit unui anunț al companiei. Achiziția acestor servicii va fi supusa aprobarii…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Traderii de energie electrica nu sunt supraimpozitați, dupa cum reiese din OUG cu noile masuri din piețele de energie și gaze pentru urmatorul an. Asta deși Guvernul intenționase inițial sa introduca un impozit pentru ei, pe fiecare tranzacție. Inițial, Guvernul intenționa…

- In trimestrul IV 2021: numarul mediu de pensionari a fost de 5058 mii persoane, in scadere cu 15 mii persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4643 mii persoane, in scadere cu 9 mii persoane faṭa de trimestrul precedent, arata INS. Pensia…