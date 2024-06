Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din cinci era afectat de saracie, in anul 2023, iar 21,1% din populatia rezidenta traia intr-o gospodarie ale carei venituri erau mai mici decat pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult/echivalent, releva datele publicate, vineri, de Institutul National…

- Premierul Marcel Ciolacu a postat pe Facebook ca inflația in Romania a inregistrat o scadere semnificativa in luna mai, ajungand la aproape 5%, un nivel care coincide cu prognoza facuta de Banca Naționala a Romaniei pentru finalul acestui an. Ciolacu a evidențiat ca masurile adoptate de PSD in timpul…

- In luna aprilie 2024, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS), rata șomajului a ajuns la 5,3% in forma ajustata sezonier, crescand cu 0,1 puncte procentuale fața de luna precedenta, martie 2024. ”Rata somajului in luna aprilie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de…

- Casa Nationala de Pensii Publice a publicat datele oficiale pe luna martie. Astfel, am aflat ca numarul pensionarilor a scazut cu 3,890 de persoane. S-a aflat cați pensionari sunt, de fapt in Romania! Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), 4.752.548 de pensionari erau…

- Ministerul Muncii din Romania va incepe demersurile pentru incheierea unui memorandum de ințelegere cu ministerul de linie din Armenia. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura – Oprescu, a avut o intrevedere cu ambasadorul Republicii Armenia la București, Tigran Galtsyan . Cei doi oficiali…