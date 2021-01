Stiri pe aceeasi tema

- Este ceea ce au sesizat medicii pneumologi mureșeni in ultimul an, care cred ca motivele ar fi stresul provocat de restricții și de starea de fapt impusa de pandemie. In același timp, studiile Organizației Mondiale a Sanatații arata ca pacienții cu COVID dezvolta forme mai grave de boala. In Romania,…

- Prim-ministrul Ion Chicu a avut o intrevedere cu Simon Springett, coordonator Rezident ONU in Moldova, si Igor Pokanevych, seful oficiului Organizatiei Mondiale a Sanatatii in Moldova, pentru a face un schimb de opinii privind actiunile recomandate cu scopul de a diminua evolutia numarului de cazuri…

- David Nabarro, un reprezentat al Organizației Mondiale a Sanatații, a anunțat ca Europa se va confrunta la inceputul anului viitor cu un al treilea val al pandemiei de coronavirus.OMS acuza guvernele europene ca in vara nu au luat masurile necesare pentru a preveni cel de-al doilea val. Nu au construit…

- Vaccinurile nu vor sosi la timp pentru a lupta impotriva celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, pe care multe tari 'vor continua sa-l infrunte fara vaccinuri', a avertizat responsabilul pentru situatii de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan,

- Aspirina va fi evaluata ca posibil tratament pentru COVID-19 in unul dintre cele mai mari studii clinice din Marea Britanie, care va analiza daca acest medicament ar putea reduce riscul de formare a cheagurilor de sange la persoanele diagnosticate cu aceasta boala, transmite Agerpres, citand Reuters.…

- Compania americana de biotehnologie din Cambridge, Massachusetts, a anuntat ca discuta cu initiativa COVAX, a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, o propunere de preturi pe mai multe nivele pentru vaccinul potential anti-COVID-19, care in prezent este numit „mRNA-1273". Vaccinul contine material genetic…

- CHIȘINAU, 20 oct – Sputnik. Un combinat centralizat de alimentație publica ar putea fi creat in scurt timp. De asemenea, normele financiare alocate pentru alimentația copiilor ar putea fi majorate, iar procedurile de achiziții publice urmeaza a fi eficientizate. Aceste subiecte au fost analizat in…

- Tinerii sanatosi ar putea sa astepte pana in 2022 pentru a se vaccina impotriva coronavirusului. Imunizarea va incepe cu angajații din spitale și cu cei din sectoarele esentiale, cu varstnicii și persoanele vulnerabile, a spus un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, citat de postul de televiziune…