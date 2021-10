Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din California San Francisco (UCSF) a descoperit ca, dupa ani intregi in care s-a confruntat cu depresia severa și netratabila, o pacienta a gasit alinare cu ajutorul unui dispozitiv experimental, un implant cerebral dezvoltat inițial pentru pacienții diagnosticați…

- Medicii americani afirma ca este posibil ca o persoana sa faca gripa și infecție cu Covid-19 in același timp, cu consecințe ingrijoratoare asupra sanatații. Diferit de aceeași perioada a anului trecut, iata ca, in Franța, in aceasta toamna au fost semnalate cazuri de gripa și infecție cu Covid-19 in…

- In societatea moderna, ritmul extrem de alert, dar și situațiile neprevazute care pot aparea și care ne schimba total stilul de viața, cum a fost pandemia COVID-19, favorizeaza apariția și intensificarea simptomelor asociate cu anxietatea. Cuprins: 10 tehnici prin care sa combați anxietatea 1. Respira…

- IGSU transmite ca in week-end-ul care tocmai a trecut 24 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere. Conform datelor IGSU, peste 3.500 de persoane au fost asistate medical de echipajele SMURD Echipajele IGSU au avut, in weekend, 4.347 de interventii in situatii de urgenta, actionand pentru…

- O companie producatoare de arme se confrunta cu critici puternice dupa ce a creat o arma reala, care arata ca un pistol de jucarie construit din Lego. Firma Culper Precision a descris arma, intr-o reclama, drept un vis de copil, devenit realitate. Este ilegal in Statele Unite sa produci o jucarie pentru…

- Moscova si Washingtonul impartasesc ‘interese comune’ cu privire la schimbarile climatice, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, primindu-l pe emisarul special american pentru clima, John Kerry, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit AFP. ‘Problema legata de schimbarea climatica reprezinta unul…