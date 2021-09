Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorii filmului romanesc Otto Barbarul, care va avea premiera in cinematografe in 24 septembrie, alaturi de depre HUB, primul hub antidepresie din Romania, lanseaza campania “Nu da doar cu SEEN”, prin care iși doresc sa atraga atenția publicului asupra problemelor adolescenților, mai ales atunci…

- Realizatorii filmului romanesc „Otto Barbarul” alaturi de depreHUB, primul hub antidepresie din Romania, lanseaza campania „Nu da doar cu SEEN", prin care isi doresc sa atraga atentia asupra problemelor adolescentilor cand acestia trec prin perioade dificile. Parintii, profesorii si adolescentii sunt…

- Enel, E.ON, Electrica și CEZ sunt cei mai mari furnizori de energie electrica din Romania pentru clienții finali, avand impreuna peste 52% dintr-o piața care numara circa 8,9 milioane de clienți casnici. Libertatea a intrebat aceste companii cum explica explozia prețurilor din ultima perioada. Green…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, un proiect de act normativ care ofera o solutie la problema cresterii preturilor materialelor de constructii din cauza careia proiectele de investitii ar putea fi blocate.Romania…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat declarația premierului Florin Cițu privind creșterea economica din trimestrul II. El a vorbit despre creșterile de prețuri și l-a intrebat pe premier daca majorarile ii suna bine. Mesajul a fost postat de liderul PSD pe Facebook. „Romania LOR: lapte și miere.…

- Ocuparea ilegala de catre Rusia a peninsulei Crimeea nu este doar problema Ucrainei, ci a tuturor tarilor din regiunea Marii Negre, inclusiv a Romaniei, din cauza riscurilor la adresa securitatii si libertatii de navigare si a consecintelor economice si ecologice, afirma experti si oficiali ucraineni,…

- Un studiu al Comisiei Europene releva faptul ca urșii tind sa devina o problema mai ales in țarile care au o problema cu legislația in domeniu. Ce fac alte țari cand urșii devin un pericol pentru oameni De menționat este ca ultima perioada a adus o creștere a cazurilor in care urșii au ajuns sa […]…

- Prim-ministrul Florin Citu atrage atentia ca Romania figureaza in continuare pe lista de supraveghere privind traficul de persoane, in cadrul raportului lansat de catre Departamentul de Stat al SUA, si adauga ca este nevoie de "un efort integrat" al tuturor institutiilor pentru combaterea acestei probleme.…