Depresia de ţară Se trasau din timp viitoarele artere stradale, se faceau planurile noilor edificii. Arhitectii si inginerii lucrau mana in mana cu dezvoltatorii interni s externi imobiliari, trasand o linie din ce in ce mai moderna Istanbulului. „In epoca moderna – scrie Charle King - mahallele minoritatilor nu au mai fost capabile sa se auto-sustina. Incepusera deja sa fie slabite de la sfarsitul secolului al XVII- lea, cand musulmanii ajunseser (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac a marturisit ca se confrunta cu depresia, o boala care a ajuns sa afecteze din ce in ce mai multi oameni. "NU sunt ateu! Din contra... Am studiat cat am putut fizica cuantica. Depresia cu care traiesc de o viața m-a impins la intrebari și cautari. Aceste cautari m-au dus,…

- Ne amintim cu drag de vremea in care la Teatrul de Vara din Mamaia erau invitati comedianti cunoscuti la vremea respectiva; nu erau numiti actori de stand up comedy, dar cu totii le stiam numele: Tociu, Palade, Vacanta Mare etc. Acum, totul e paragina acolo si doar o nostalgie fina mai pluteste in aer.…

- Ziua Universala a Iei (24 iunie) va fi celebrata cu targuri tematice, in tara, dar si in parcurile bucurestene, unde va fi prezentata in varianta moderna sau cea traditionala a obiectului vestimentar, precum si prin expozitii ce ii sunt dedicate. * Astfel, de vineri si pana duminica, in Parcul Regele…

- Selena Gomez a facut noi declarații surprinzatoare. Dupa noua desparțire de Justin Bieber și la scurt timp dupa ce acesta s-a impacat cu o fosta iubita, Selena Gomez a marturisit ca nu crede ca o sa se vindece vreodata de depresie.

- Canalul este unul dintre cele mai ambitioase proiecte, calificate drept "nebunesti" de Erdogan insusi, care in timpul celor 15 ani de cand se afla la putere a transformat radical Turcia, construind numeroase aeroporturi, poduri si tunele, scrie AFP, preluata de Agerpres. Dacă va fi reales…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca Ministerul Finanțelor a inceput sa trimita contribuabililor scrisori personalizate care conțin toate datele necesare inrolarii in Spațiului Privat Virtual (SPV), astfel incat declarația unica sa poata fi depusa și online,…

- Incepand de luni, 21 mai 2018, pacienții Secției Clinice Hematologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu, instituție aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Sibiu, vor beneficia de condiții moderne de tratament in cadrul noii structuri de spitalizare de zi a secției, ne asigura conducea…

- Barbatii afectati de depresie sunt mai putin fertili, fapt ce scade sansele partenerelor lor de viata de a ramane insarcinate cu ajutorul tratamentelor impotriva infertilitatii, se arata intr-un studiu efectuat in Statele Unite si publicat joi in jurnalul Fertility and Sterility, citat de agentia Xinhua.…