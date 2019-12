Stiri pe aceeasi tema

- Petre Geambașu, 76 de ani, a povestit pe Facebook ce s-a intamplat și ce-l așteapta in viitor. Artistul suferit o criza teribila de discopatie pe 1 octombrie și, zilele trecute, a ramas țintuit la pat din cauza durerilor insuportabile. Petre Geambasu, internat in stare critica la spital.…

- Meteorologii de la ANM au instituit un Cod Galben de ceața valabil pentru zona Turzii pana in jurul orei 14. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primele colinde ale acestei ierni vor rasuna in centrul municipiului Campina, in Parcul Regele Mihai (unde s-a aflat statuia soldatului), sambata, 30 noiembrie 2019, de la ora 16.30. Adica in seara Sfantului Andrei. Este tradiționalul concert de colinde susținut de copiii de la Clubul Copiilor din Campina…

- Primarul capitalei, Gabriela Firea, a votat in turul doi al alegerilor prezidențiale 2019 inca de la primele ore ale dimineții. Gabriela Firea a votat la Colegiul Tehnic Grivița. primarul Bucureștiului a votat inca de dimineața, așa cum s-a intamplat și in primul tur al alegerilor prezidențiale 2019.…

- Duminica, 10 noiembrie, la ora 07.00, urnele de vot s-au deschis in Romania. In doar o ora, peste 250.000 de romani din toata țara și-au exercitat dreptul la vot. In județul Alba, in prima ora de la inceperea scrutinului peste 4000 de persoane au votat. Potrivit datelor BEC, in Alba, la ora 8.00,…

- Un caz medical extrem de rar a fost descoperit in SUA, dupa ce un barbat a fost oprit de polițiști sub suspiciunea ca ar fi condus baut, informeaza Hotnews. Șoferul a negat vehement ca ar fi consumat alcool, dar polițiștii nu l-au crezut și l-au dus la spital, unde i s-a descoperit o alcoolemie de 2,5…

- In urma numeroaselor accidente produse in ultima perioada, pe parcursul zilei de ieri, 8 octombrie, in doua sectoare ale capitalei au fost organizate filtre pentru depistarea șoferilor care incalca Regulamentul Circulației rutiere și daca au facut-o anterior.