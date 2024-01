Depresia ar putea fi diagnosticată şi tratată mai eficient prin inteligenţa artificială Inteligența artificiala (AI) este pe cale sa revoluționeze modul in care sunt diagnosticate și tratate bolile, printre care si depresia. Aceasta ar putea fi deosebit de utila in cazul depresiei, deoarece ar putea stabili diagnostice mai precise și ar putea determina ce tratamente au mai multe șanse de a funcționa. In intreaga lume, 300 de milioane de persoane se confrunta in prezent cu depresia. Din acest motiv, depresia a fost descrisa de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) ca fiind cel mai mare factor care contribuie la inrautațirea sanatații din intreaga lume. Deci, cum anume ar putea ajuta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

