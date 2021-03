Cercetatori de la Universitatea din Helsinki specializati in psihiatrie si psihologie care au analizat efectele depresiei asupra perceptiei vizuale au anuntat ca studiul lor confirma faptul ca procesarea informatiilor vizuale este afectata la persoanele deprimate, un fenomen cel mai probabil asociat cu procesarea informatiilor in cortexul cerebral, relateaza luni Science Daily.



In studiul publicat in Journal of Psychiatry and Neuroscience, procesarea informatiilor vizuale de catre pacientii cu depresie a fost comparata cu cea a unui grup de control prin utilizarea a doua teste vizuale.…