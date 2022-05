Stiri pe aceeasi tema

- China a cenzurat miercuri afirmatiile facute de directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dupa ce acesta a criticat public politica "zero Covid" adoptata de conducerea comunista, informeaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lansat miercuri un apel in favoarea dreptului la avort, in momentul in care Curtea Suprema a Statelor Unite pare pregatita sa revina asupra acestui drept la nivel federal, relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- O singura doza a vaccinului dezvoltat impotriva papilomavirusului uman (HPV) este suficienta pentru a oferi o protectie solida impotriva cancerului cervical, a anuntat luni un comitet de experti din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza Reuters. In prezent, schemele de vaccinare…

- Oamenii de stiinta din spatele vaccinului Oxford COVID au indemnat lumea sa lanseze o provocare pentru urmatorul potential virus pandemic, asa-numitul Boala X, in doar 100 de zile. Intr-un interviu acordat Sky News, profesorul Sarah Gilbert a spus ca au fost necesare aproximativ 300 de zile (aproximativ…

- Creșterea globala a numarului de cazuri COVID ar putea fi varful icebergului, deoarece unele țari raporteaza și scaderea ratelor de testare, spune șeful Organizației Mondiale a Sanatații. Potrivit acestuia, exista niveluri inacceptabil de ridicate ale mortalitații in multe țari. Saptamana trecuta, noile…

- La summit-ul global de pregatire pentru pandemie, de la Londra, participanții au avertizat asupra ”viitoarelor pandemii care ar putea reprezenta o amenințare și mai grava”. Un motiv suficient de puternic pentru care comunitatea internaționala trebuie sa se pregateasca sa raspunda unei posibile ”Boli…

- Conform definiției Organizației Mondiale a Sanatații, „ingrijirea paliativa reprezinta ingrijirea activa si totala a pacientilor a caror boala nu mai raspunde la tratament curativ.