Depozitul de legume și fructe de la Izbiceni, închis de DSVSA. Era gol și avea condiții improprii de funcționare Singurul depozit de fructe și legume autorizat din județul Olt, un important bazin legumicol, a fost inchis de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt, pe motiv ca avea condiții improprii de funcționare, cu menționea ca era totuși gol. Inspectorii DSVSA Olt au verificat, in perioada 12-13.10.2022, un numar de 33 de depozite de semințe de consum și un depozit de legume – fructe, inchis pana la remedierea problemelor. In total, au fost aplicate amenzi de 72.000 lei, potrivit OltTv. Principalele probleme semnalate au vizat aspecte cu privire la: -starea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

