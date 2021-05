Stiri pe aceeasi tema

- Trei asociatii profesionale ale magistratilor saluta hotararea "istorica" luata marti de Curtea de Justitie a Uniunii Europene si sustin ca dispozitiile legislative nationale privind Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) nu se mai pot aplica, iar aceasta sectie nu mai poate…

- Trei asociatii profesionale ale magistratilor saluta hotararea "istorica" luata marti de Curtea de Justitie a Uniunii Europene si sustin ca dispozitiile legislative nationale privind Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) nu se mai pot aplica, iar aceasta sectie nu mai poate functiona,…

- Rezilierea contractului pentru proiectarea si executia lotului de autostrada Chetani – Campia Turzii de pe Autostrada A3 Transilvania nu s-a facut cu respectarea prevederilor legale, a decis, miercuri, Curtea de Apel Bucuresti, care a mentinut decizia Tribunalului Bucuresti, transmite Economedia.

- Primaria Alba Iulia a pierdut definitiv cererea de suspendare in procesul AIDA-TL cu STP. Astfel, cererea de suspendare, depusa inițial la Tribunalul Alba ar putea candida la titlul de cea mai proasta acțiune formulata in instanțele din Alba. In drept, Primaria a invocat regulamente europene abrogate…

- "Un complet al tribunalului a decis astazi sa emita o ordonanta presedintiala prin care instiintarea de reziliere trimisa de CNAIR in 11 martie a fost suspendata. Reamintesc ca este vorba de un contract care trebuia sa dureze 12 luni, inceput in 2016, si care astazi este la stadiul de 40%, iar in ultimele…

- Rezilierea contractului pentru A3 Chetani - Campia Turzii a fost blocata temporar la Tribunalul Bucuresti, a anuntat luni seara ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook, precizand ca nu cunoaste motivele care au stat la baza acestei decizii, dar ca va incerca…

- Tomberoanele cu deșeuri din curtea Spitalului din Campia Turzii au luat foc din cauza unui fumator neatent. ”Au ars trei tomberoane de deșeuri menajere, care s-au aprins din cauza unui muc de țigara aruncat neglijent.Incendiul a fost stins inainte de sosirea echipajelor noastre, de catre echipajul…