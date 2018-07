Stiri pe aceeasi tema

- Minerii pensionari nu vor primi nici in acest an cota de carbune de doua tone pe an, de care au avut parte pana in 2011. Ion Ruset, consilier al directorului general al Complexului Energetic Oltenia, a spus ca o astfel de facilitate...

- La finalul lunii aprilie și inceputul lunii mai au intrat in revizie tehnica doua unitați de producție de energie electrica pe carbune din Gorj, de peste 300 MW fiecare. Este vorba despre centralele de la Turceni și Rovinari, aparținand Complexului Energetic Oltenia. De marți, pentru trei zile,…

- Romgaz ar putea investi circa 300 de milioane de euro la Deva. Secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Vișan, susține ca o centrala noua de 400 de MW, pe GAZ, ar putea fi realizata la Mintia. Investiția, aflata doar la stadiul de teorie, ar putea fi finalizata pana in anul 2020. “Am…

- Cariera Seciuri ar putea fi „resuscitata" de cativa investitori care au in plan sa continue activitatea miniera la Rosia de Amaradia. Deja mai multi oameni de afaceri s-au interesat sa obtina licenta astfel incat s...

- Nu sunt probleme in privinta stocurilor de carbune. Sunt asigurarile care vin de la oficialii Complexului Energetic Oltenia. Șeful Diviziei Miniere a explicat ca sunt aproximativ 800 de mii de tone de carbune in depozite in acest mo...

- Tichetele de combustibil, in valoare de 600 de lei, vor fi distribuite in luna mai catre cei peste 13.000 de salariati ai Complexului Energetic Oltenia. Cei care vor sa ia carbune in natura o vor putea face din iulie, pentru a se ev...

- Complexul Energetic Oltenia va informa actionarii in sedinta din luna mai despre decizia de a scoate la licitatie lucrarea de demontare a unor utilaje de la depozitul de la Rosia, care va fi inchis la finalul anului pentru ca nu ind...

- Strategia Energetica a Romaniei, "gata pana la sfarsitul anului" Strategia Energetica a României pe urmatorii zece ani va fi gata pâna la sfârsitul anului - a spus astazi secretarul de stat în Ministerul Energiei, Doru Visan. El a adaugat, însa, ca vor fi facute…