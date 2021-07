Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc a fost la piața volanta din cartierul Gheorgheni, de unde și-a cumparat și câteva plase cu fructe și legume. Primarul avea o plasa de cireșe, una de ardei, porumb și una de cartofi. „2 piețe volante cu produse proaspete…

- Reușita imensa pentru Romania! Roboții care culeg legume și fructe sau altoiesc sunt de mare ajutor. Grupul Agroland finanțeaza cinci start-up-uri cu 50.000 de euro pentru a-și duce la bun sfarșit proiectele. Despre roboții care culeg fructe și legume Grupul Agroland finanțeaza nu mai puțin de cinci…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea a atribuit doua contracte pentru furnizarea de fructe si legume.Societatile castigatoare sunt AMA FRUCT CP valoare contract 567218.55 lei si DUAL TOP valoare contract 176740.5 lei .Tipul procedurii licitatie deschisa.Contractele au…

- Echipe mixte de la Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava, Unitatea Fitosanitara și Direcția Agricola Suceava au demarat, de ieri, controale tematice in piețele angro și in cele agroalimentare, verificand mai multe aspecte foarte importante in ceea ce inseamna ...

- Kaufland Romania inițiaza un nou program agricol in parteneriat cu Cooperativa Țara mea, ce vine in sprijinul producatorilor locali mici de fructe și legume, prin care le garanteaza acestora siguranța cantitaților cultivate și vandute, dar și un profit sigur. Pentru acest proiect, Kaufland va colabora…

- Kaufland Romania initiaza un nou program agricol, in parteneriat cu Cooperativa Tara mea, ce vine in sprijinul producatorilor locali mici de fructe si legume, prin care le garanteaza acestora siguranta cantitatilor cultivate si vandute, dar si un profit sigur. Potrivit unui comunicat al Kaufland Romania,…

- Directorul general al APIA, Adrian Pintea, a anunțat suma autorizata la plata pentru sprijinul cuplat vegetal aferent anului de cerere 2020. El a precizat ca banii vor ajunge in cateva zile in conturile fermierilor. Potrivit acestuia, pana in data de 11 mai „APIA a autorizat la plata pentru schemele…

- Combina frigorifica - oferteIn primul rand, ce este contaminarea incrucișata? Poate sa se produca, de exemplu, atunci cand ouale crude, care pot conține bacterii precum Salmonella, intra in contact cu alimente precum roșiile proaspete sau bucați de carne gata de consum. Consumul acelui curcan sau roșie…