- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca Romania are depozitele de gaze pline și ca va ajuta și Republica Moldova sa se elibereze de importurile din Rusia."O sa fie tranzitul. Investițiile Romaniei in BRUA. Va și tranzit, daca vor fi capacitați de producție suplimentare vom și produe pana cand incepem…

- Contractul Colectiv de Munca din Sanatate (CCMS) este de acum aplicabil in toate unitatile sanitare, anunta joi Federatia „Solidaritatea Sanitara”, care precizeaza ca noul contract prevede, printre altele, concediul suplimentar de odihna, pauza de masa pentru cei care lucreaza in ture, protectie…

- Gradul de umplere a depozitelor de gaze din Romania a depașit joi ținta 90% asumata de Uniunea Europeana pentru data de 1 noiembrie. Insa, chiar și așa, Romania va avea nevoie de importuri in perioadele geroase, intrucat capacitatea de extracție a gazelor din depozite este limitata.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca Romania se apropie de un grad de umplere a depozitelor de gaz pentru sezonul rece de 85%, ceea ce inseamna ca tara va putea trece peste o iarna normala doar folosind gaz din productia si depozitele romanesti. „Ne apropiem de 85% grad de umplere a…

- Romania are inmagazinate 2,553 miliarde metri cubi de gaze naturale, mai mult cu 603 milioane metri cubi fata de aceeasi data a anului trecut, ceea ce corespunde unui procent de 80,17% din capacitatea totala a tarii, conform informatiilor transmise Agerpres de Ion Sterian, director general Transgaz.

- Rata anuala a inflatiei in iulie 2023 este de 9,4%, fata de 10,3% in luna precedenta. Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a apreciat ca acesta este ”un lucru foarte, foarte bun”, in conditiile in care ”suntem intr-o perioada destul de grea pentru tara”.Potrivit INS, rata inflatiei in iulie 2023 a…

- Depozitele de gaze ale Romaniei sunt pline la peste 74%, in perspectiva iernii 2023 – 2024, spune directorul Transgaz, Ion Sterian. Sfarșitul ciclului de stocare este 30 octombrie „Noi avem prin obligație de la UE sa avem procent umplere a depozitelor de 90% Probabil la sfarșitul lunii august il vom…