- Seful grupului paramilitar rus Wagner a apreciat ca orasul Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, nu va fi cucerit de Rusia mai devreme de "martie sau aprilie", apreciind ca lentoarea cu care avanseaza trupele Moscovei este cauzata de "monstruoasa birocratie"

- In ciuda razboiului din Ucraina și a interdicțiilor forurilor europene și mondiale impotriva fotbalului rus, Eric Bicfalvi (35 de ani) e decis sa iși continue cariera la Ural. La 35 de ani, impliniți pe 5 februarie, atacantul mai are contract pana pe 30 iunie 2024 la clubul din Ekaterinburg, unde joaca…

- Romania nu este afectata de explozia de la conducta de gaz care traverseaza granita dintre Rusia si Ucraina la Sudja, potrivit datelor Transgaz, a transmis purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. O explozie in urma careia si-au pierdut viata trei persoane s-a produs in centrul Rusiei, la…

- Forțele ruse vor sa inghețe confruntarea directa in Ucraina pe perioada iernii și se va pregati de asalt in primavara anului viitor, spune Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, scrie AFP.

- „A patra zi a acestei ierni se apropie de sfarsit. Iarna, care evident va fi grea. Dar totusi, merita privita aceasta iarna nu ca un test, ci ca timp – timp care ne aduce mai aproape de ce este important – de victorie. Fiecare dintre aceste 90 de zile de iarna. Inamicul chiar spera sa foloseasca iarna…

- In prima zi de iarna, in Ucraina 6 milioane de civili traiesc in prezent in frig și bezna, fara curent electric, in urma ultimelor atacuri cu rachete rusești. Concomitent, armata rusa ia o „pauza de la rachete” dupa atacurile grele din ultimele saptamani, dar Moscova foloseste acest ragaz pentru a pregati…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat in mesajul video de duminica seara ca ucrainenii trebuie sa se pregateasca pentru o iarna lunga si grea, marcata de atacuri din partea Rusiei, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia isi va "atinge obiectivele" in Ucraina, a dat asigurari vineri presedintele rus Vladimir Putin, intr-o intalnire organizata de catre Kremlin cu mame ale militarilor si barbatilor mobilizati, difuzata de televiziunea publica, relateaza AFP. Vladimir Putin a atacat, in aceasta intalnire, "inamicii…