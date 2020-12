Stiri pe aceeasi tema

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut, in luna noiembrie 2020, cu 0,7% fata de luna octombrie 2020 (0,5% in termeni reali), pana la nivelul de 281 miliarde lei, anunța Banca Nationala a Romaniei. Creditul in lei, cu o pondere de 69,3% in volumul total al creditului…

- Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei, oamenii au mai multi bani in banca, in timp ce imprumuturile sunt mai putine. Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut, in octombrie 2020, cu 0,6% fata de septembrie 2020, la peste 279,172 miliarde lei. Creditul…

- "Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna octombrie 2020 cu 1,8% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 404,12 miliarde lei si cu 15,4% (12,8% in termeni reali) fata de aceeasi luna a anului trecut. Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 64,7% in totalul…

- Dobanzile bancare ar putea deveni mai mici, in scurt timp, ca masura de sprijinire a economiei naționale in perioada de criza. Anunțul a fost facut de Florin Cițu, ministrul de Finanțe, care nu a oferit insa și un orizont de timp. Una din masurile ce ar trebui luate, in aceasta perioada de criza, vizeaza…

- ”Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna septembrie 2020 cu 1,9% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 397,145 miliarde lei si cu 14,7% (12% in termeni reali) fata de aceeasi luna a anului trecut. Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 64,4% in totalul…