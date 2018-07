Depozite la termen in lei: OTP Bank Romania lanseaza un produs cu dobanda anuala de 3,20%

Stiri pe aceeasi tema

- Robor-ul la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, ar putea scadea spre finalul anului la 3,1%, dar ar putea creste la 3,5%-3,6% anul viitor si la 4% in 2020, a declarat joi analistul macroeconomic al OTP Bank Romania, Csaba Balint, intr-o intalnire…

- In ceea ce priveste variatia lichiditatii in piata, la inceputul anului erau 20 de miliarde de lei in piata din Romania, iar in ultimele sase luni volumul a scazut la sase-sapte miliarde de lei. Aceste fluctuatii de llichiditate duc la cresterea ratelor dobanzilor. Alte declaratii: …

- "Cele mai recente evaluari confirma perspectiva plafonarii ratei anuale a inflatiei. Deci, am ajuns undeva la 5,4% acum, pe modelul pe sase luni arata o plafonare, iar nivelul pe mai mult de doua trimestre si pe mai mult de sase luni pana la opt trimestre arata o coborare a ratei inflatiei, la finalul…

- Ministrul italian de Interne si liderul Ligii Matteo Salvini a lnasat duminica ideea ”unei Ligi a Ligilor in Europa” care sa reuneasca miscari ”care vor sa-si apere frontierele”, cu ocazia unei adunari anuale a partidului sau suveranist la Pontida, in nordul Italiei, relateaza News.ro, care citeaza…

- „Vreau sa anunt elaborarea titlurilor de stat Centenar pentru populatie cu o dobanda de peste 25% pentru cinci ani, adica peste 4,5% pe an. Achizitionarea titlurilor de stat Centenar se poate face prin Trezorerie sau prin Posta Romana”, a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern. …

- Rata de dobanda la titlurile de stat pe 10 ani a ajuns la maximul din noiembrie, dupa ce a urcat cu 1,1% la 4,595%, tendinta de crestere urmand sa continue pe termen scurt. In acelasi timp, rata de dobanda la obligatiunile suverane pe cinci ani s-a majorat cu 1,3% la 4,18%, maximul din mai…

- Presedintele ceh Milos Zeman, cunoscut ca prorus, a fost criticat puternic vineri dupa ce a afirmat ca tara sa a 'produs si testat' o substanta din grupul Noviciok, folosita la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia pe teritoriul Marii Britanii, la inceputul lunii…

- Lidl Romania a eliminat din oferta ouale provenite de la gainile crescute in baterii, oferind acum oua care provin de la gaini crescute in hale, la sol, in sistem free range si in sistem ecologic (categoriile 2, 1 si 0), anunta un comunicat al companiei.