Legumicultura romaneasca este „sezoniera”, pentru ca gasim legume romanești in magazine și pe tarabele din piețe numai din primavara pana in toamna, iar din toamna pana in viitoarea primavara suntem nevoiți sa cumparam roșii, castraveți și ardei din import. Se intampla asta din cauza ca niciunul din guvernele care au deținut puterea in ultimii treizeci de ani nu a investit in construirea unor depozite frigorifice și fabrici de procesare in marile bazine legumicole din țara, care ne-ar oferi posibilitatea ca și iarna sa cumparam roșii și castraveți romanești in locul celor din Turcia sau Olanda.…