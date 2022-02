Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat duminica aceasta ca un depozit de deseuri nucleare din Kiev a fost lovit in noaptea de sambata spre duminica de rachete, fara sa se produca pagube si fara sa fie detectate scurgeri radioactive, transmite EFE.Intr-un comunicat, directorul…

- Daca modificarea constituționala propusa de regimul lui Alekdandr Lukașenko este validata, Belarus va putea gazdui arme nucleare ale Rusiei, alimentand astfel ingrijorarea in intreaga Europa ca Minsk se deplaseaza mai mult in umbra Moscovei, pe masura ce razboiul continua in Ucraina vecina.Votul va…

- Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleara din Ucraina a confirmat ca un depozit de deșeuri radioactive a fost lovit de rachete, anunța Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Dupa ce orașul Cernobil a fost ocupat de ruși, peste noapte in zona a crescut nivelul de radiație. Despre aceasta a informat, in aceasta dimineața, Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleara din Ucraina, transmite Știri.md. {{596212}}Nivelul excesiv de radiație a fost inregistrat imediat dupa…

- „Pentru ei ar fi extrem de ușor sa aiba arme nucleare, spre deosebire de alta țari. Nu pot sa imbogațeasca uraniul, dar aici e vorba de anumite echipamente. Nu este o problema pe care Ucraina sa nu o poata rezolva. Aceste potențiale arme nucleare, exista rachete sovietice care pot ajunge la cateva sute…