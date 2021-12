Acoperișul unui depozit Amazon s-a prabușit și mai multe persoane au fost ranite, potrivit Associated Press. Se estimeaza ca aproximativ 100 de persoane ar fi in continuare prinse sub daramaturi. Unitatea se afla in Edwardsville, Illinois, langa St. Louis și a fost lovita de o tornada. Rebecca Clark, purtatoarea de cuvant a Agenției de Management al Urgențelor din Illinois, a declarat prin e-mail ca centrul sau de operațiuni monitorizeaza situația. „Statul Illinois este pregatit sa ofere sprijin, dupa cum este necesar”, a spus ea. „In acest moment, le cerem locuitorilor sa evite zona și sa permita…