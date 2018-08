Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din spațiul UE pun la dispoziție aproape 1.300 de posturi destinate românilor.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România,1.247 locuri de…

- "Numeroase tari din NATO, pe care suntem asteptati sa le aparam, nu numai ca nu-si respecta angajamentul de 2% (care este scazut), dar de mai multi ani sunt deficiente in platile lor pe care nu le efectueaza. Vor rambursa Statele Unite?", a scris pe Twitter Donald Trump care le cere constant europenilor…

- Orasul polonez Lomza a gazduit recent cea de-a XVIII-a editie a Jocurilor Olimpice ale Tineretului din Diaspora. La intrecere au participat aproape 1.000 de concurenti din sapte tari, este vorba de Letonia, Lituania, Ucraina, Belarus, Romania, Irlanda si Polonia.Romania a fost reprezentata de o ...

- O prapastie demografica s-a cascat in Europa dupa caderea Cortinei de Fier, iar tarile din Europa de Est si-au pierdut un sfert din populatie, in timp ce soldul este pozitiv in Europa de Vest, potrivit unui studiu publicat vineri, care subliniaza impactul determinat al factorului migratiei, relateaza…

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in UE, in anul 2017, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Astfel, dacă în Danemarca şi Luxemburg preţurile se situau la 142%, respectiv 127% faţă de media din UE, la polul opus se situează Bulgaria…

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in UE, in anul 2017, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Astfel, dacă în Danemarca şi Luxemburg preţurile se situau la 142%, respectiv 127% faţă de media din UE, la polul opus se situează Bulgaria…

- Exprimat in euro, in semestrul doi al anului 2017, Romania a avut un pret de 3,1 euro per 100 kWh, cu putin sub jumatate din pretul mediu din UE (de 6,3 euro per 100 kWh), se arata intr-un raport al Eurostat. Alte state-membre cu preturi sub media europeana sunt Croatia si Ungaria (3,7 euro), Bulgaria…

- Alte state-membre cu preturi sub media europeana sunt Croatia si Ungaria (3,7 euro), Bulgaria (3,8 euro), Letonia (3,9), precum si Lituania si Luxembourg (4 euro). În acelasi timp, cele mai mari preturi au fost înregistrate în Suedia (11,3 euro), Danemarca (8,8 euro), Spania…